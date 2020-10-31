Центральный защитник «Сочи» Эмануэль Маммана уже три месяца выступает за южный клуб. Аргентинец, проведший три сезона в «Зенита». рассказал о периоде игры за «Сочи».

По словам Мамманы, у него не было каких-то особенных бесед перед отъездом в Сочи — он попрощался с некоторыми ребятами из «Зенита», но с главным тренером Семаком не общался.

«К счастью, я снова вернулся на поле, а после травм – это главное. Не беря во внимание победы или проигрыши, самое важное – играть», — приводит слова Мамманы «Спорт день за Днем».

Маммана отметил, что ему очень нравится сочинский климат, который намного более мягкий — очень приятно и комфортно футболисту находится в теплом месте.

Напомним, что Маммана перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды прошедшим летом.