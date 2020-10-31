Коронавирус: сколько заболевших в России на 31 октября

Стопкоронавирус.рф обновил официальную статистику по числу россиян, зараженных коронавирусной инфекцией. На субботу, 31 октября, еще 18 140 жителей России сдали положительные тесты на COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 1 618 116.

У 374 712 зараженных заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки по выздоровлению выписаны 14 854 россиян. Всего 1 215 414 человек в стране успешно справились с болезнью. За последние 24 часа 334 человек скончались. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 27 990 россиянина.

Наибольший прирост заболеваемости вновь зафиксирован в Москве — 4952 новых случаев. Всего в столице зафиксированы 424148 зараженных. В Московской области добавились 535 пациентов, всего — 86821. В Санкт-Петербурге 854 новых случаев, всего — 61376.