РФС сделал обращение в УЕФА, в котором выразил заинтересованность в проведении в России мини-турнира группы D финальной стадии чемпионата Европы среди молодёжных сборных в следующем году в случае попадания молодёжной сборной России в эту группу.

РФС рассчитывает провести матчи в Краснодаре. Там будет задействована главная арена вместимостью 35 тысяч зрителей, а также стадионе «Краснодара-2», который рассчитан на 7 тысяч зрителей и находится в завершающей стадии строительства.

Отметим, что жеребьёвка группового этапа молодёжного Евро состоится 10 декабря. Матчи финальной стадии турнира по плану пройдут с 24 по 31 марта 2021 года. Раунд плей-офф намечен с 31 мая по 6 июня. Игры групп A, B и С, а также встречи навылет примут Венгрия и Словения.

Российская молодежка под руководством Михаила Галактионова обеспечила себе участие в турнире, досрочно став победителем отборочной группы 5. Молодежная сборная России сыграет в финальном этапе чемпионата Европы впервые с 2013 года.