Португалец Криштиану Роналду, несмотря на выздоровление от коронавируса, должен будет сдать еще один тест на COVID-19 перед игрой со «Специей»

Накануне его тест показал отрицательный результат. Португалец не будет на самоизоляции, но, чтобы принять участие в игре со «Специей» по правила Италии нужно сдать еще один тест. До этого момента Роналду будет тренироваться индивидуально. Правила Италии гласят, что после положительного результата нужно сдать два негативных теста кряду.

Ранее туринский «Ювентус» сообщил, что Криштиану Роналду вылечился от коронавируса. Роналду болел более двух недель — 19 дней

Матч «Специя» — «Ювентус» пройдет 1 ноября. Начало игры в 17:00 по московскому времени.