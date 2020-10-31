Селебрити Регина Тодоренко оценила работу олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову в роли ведущей «Ледникового периода». Спортсменка ведет шоу вместе с Алексеем Ягудиным, а Тодоренко выступает в проекте в паре с Романом Костомаровым.

«Мне кажется, что для Алины это вызов самой себе. Для людей не из фигурного катания «Ледниковый период» — это челлендж, где мы можем раскрыть свой потенциал, научиться чему-то новому, развиваться. И точно так же для Загитовой: роль ведущей — это что-то новое, ступень в развитии», — приводит слова Тодоренко Sport 24.

Тодоренко считает, что это классно: когда ты можешь попробовать себя в той сфере, где пока еще не как рыба в воде. Тодоренко отметила, что после шоу начала следить за фигурным катанием.