Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор сделал заявление, что он продолжит карьеру в легком весе.

«Только что из лаборатории McGregor FAST. Полное сканирование тела завершено, и результаты получены. Возвращаюсь в легкий дивизион», – написал Макгрегор.

Напомним, в своем последнем поединке Макгрегор одержал победу над Дональдом Серроне, после чего объявил о завершении карьеры. В его активе 22 победы в 26 боях.

Недавно бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и американский боец UFC Дастин Порье согласовали проведение боя в январе 2021 года. Отметим, эти бойцы ранее провели поединок в 2014 году: тогда была зафиксирована победа Конора Макгрегора техническим нокаутом.