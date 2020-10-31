Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своих ожиданиях от предстоящего полуфинального матча на турнире Вене. Соперником россиянина станет южноафриканец Кевин Андерсон, обыгравший в четвертьфинале первую ракетку России Даниила Медведева.

По словам Рублева, с Андерсоном он играл в последний раз на «Ролан Гаррос», но там были совсем другие условия. В этот же раз будет другая история — быстрый корт в помещении, где Андресону будет очень комфортно играть.

«К тому же у Кевина намного больше опыта, чем у меня, поэтому мне нечего терять. Я выйду на корт, чтобы сделать всё возможное, и увидим, что будет дальше», — приводит слова Рублёва официальный сайт АТР.

В четвертьфинале Рублёв обыграл действующего чемпиона турнира, третью ракетку планеты австрийца Доминика Тима.