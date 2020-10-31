Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров назвал лучшего спортсмена года в России. По мнению бомбардира, им является одноклубник Кучеров вратарь Андрей Василевский, взявший Кубок Стэнли.

Кучеров убежден в своем выборе. По его словам, Василевский самый стабильный человек, которого он знает.

При этом Василевский, выиграв «Везину Трофи» в прошлом году, в этом сезоне лишь попал в тройку номинантов.

«Даже я больше возмущался, чем он. Вася должен был легко забирать этот трофей. Но я рад, что он не отвлекся во время финала и думал только о Кубке Стэнли. Теперь у него есть и то и другое», — приводит слова Кучерова GQ.

Напомним, что Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, а в победной раздевалке «Тампы» станцевал чемпионский танец.