Испанская «Барселона» может быть признана банкротом, в случае если не решит вопрос с сокращениями зарплат футболистов. Как сообщает Sport.es со ссылкой на радиостанцию RAC1, каталонскому клубу необходимо сократить зарплатную ведомость игроков на €190 млн из-за финансовых проблем в связи с пандемией коронавируса.

В данный момент клуб ведет переговоры с игроками об уменьшении зарплат на 30%. Руководство установило 5 ноября как крайний срок принятия решения. Если договориться до конца года не удаться, в клубе допускают процедуру банкротства.

На данный момент самым высокооплачиваемым футболистом «Барселоны» является аргентинец Лионель Месси, соглашение которого исиекаеи летом. Месси получает около ста миллионов евро в год. Если переговоры закончатся неудачно, клуб будет обязан выплатить Месси премию, которую не сможет себе позволить.

На старте октября «Барселона» рассказала об убытках в размере €97 млн. Причина — пандемия коронавируса.