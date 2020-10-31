Российский форвард «Тампы», обладатель последнего Кубка Стенли Никита Кучеров высказал об игре за сборную России.

В интервью GQ Кучеров отметил, что чувствует гордость и осознание того, представляет свою страну на мировом уровне. По словам Кучерова, каждый раз, когда Кучеров приезжал, российских болельщиков было больше всех. Кучеров подчеркнул, что с самого детства и всегда мечтал попасть в сборную России.

«Конечно, хочется выиграть чемпионат мира и уж тем более Олимпиаду. За сборную всегда хочется побеждать, ведь это внимание всей страны».

В последний раз вместе со сборной России Кучеров проиграл в полуфинале чемпионата мира сборной Финляндии в 2019 году.