Футбольный менеджер Герман Ткаченко рассказал, куда форвард Федор Смолов может перейти по окончании контракта с «Локомотивом». По утверждению агента, летом начнется поиск вариантов, чтобы после «Локо» уехать в очень дальнее зарубежье.

Речь идет о США, Японии, Китае или Австралии. Это будет последний контракт: можно будет наслаждаться жизнью в необычном комфортном месте.

Ранее сообщалось, что Смолов не хочет уходить из «Локомотива», при этом в СМИ появлялась информация, что он перейдет в «Фенербахче» на правах аренды и получит гарантированный гонорар в размере 1,5 миллиона евро, а по окончании арендного договора «Фенербахче» получит право выкупа Смолова за 4 миллиона евро.

Напомним, что во второй части прошлого сезона Федор Смолов выступал на правах аренды за испанскую «Сельту».