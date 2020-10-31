Российский фигурист Михаил Коляда уверенно победил в короткой программе на международном турнире Ice Star 2020, который проходит в Минске.
Коляда за свой прокат получил от судей 102,53 баллов. На второе место взобрался белорус Константин Милюков — 78,41 балов. Третьим стал другой представитель России Евгений Семененко — 77,42 балла.
Отметим, что перед началом турнира с турнира снялись грузинские фигуристы Морис Квителашвили и Ника Эгадзе.
В женском одиночном разряде выступят Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.
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