В Италии завершилась единственная тренировка тринадцатого этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Эмилии-Романьи.

Первое время по итогам свободной практики показал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Следом оказался пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Третье время показал пилот «Мерседеса» Валтерри Боттас.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят провел хорошее гоночное время, заняв восьмое время. У его партнера по команде Пьера Гасли четвертый результат.

Квалификация Гран-при Эмилии-Романьи состоится сегодня. Событие намечено на 16:00 по московскому времени.