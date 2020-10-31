Римский «Лацио» сообщил об обнаружении коронавируса у нескольких представителей команды по итогам тестирования COVID-19. Конкретные имена в команде пока не разглашаются, — сообщается на официальном сайте.

В субботу, 31 октября футболисты пройдут повторное тестирование. По его итогам будет принята заявка на игру шестого тура чемпионата Италии с «Торино». Этот матч состоится 1 ноября в 17.00 по московскому времени.

Клуб отметил, что те, у кого был выявлен коронавирус, отправились на самоизоляцию. Сообщается, что клуб будет соблюдать период карантина под присмотром медицинского персонала.

Напомним, «Лацио» и «Зенит» должны сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов в ближайшую среду. Коллективы сыграют в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» и 24 ноября в Риме.

Ранее сообщалось, что матч в среду может быть перенесен.