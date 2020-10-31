Бывший полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа выразил свое мнение относительно перспектив петербургской команды в Лиге чемпионов.

Нобоа в интервью «Бобсоккер» отметил, что тепло вспоминает Санкт-Петербург, где у него много друзей. Эквадорец подчеркнул, что всегда стремится показывать хороший футбол, но высокий уровень мешают показывать травмы и усталость.

Нобоа уверен, что «Зенита» все будет хорошо и он выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

«У «Зенита» хороший тренер, хорошие футболисты. Лига чемпионов только начинается, вся борьба впереди, и я думаю, «Зенит» выйдет в плей-офф», — сказал Нобоа.

Отметим, что у «Зенита» после первых двух матчей в Лиге чемпионов два поражения и 0 очков.