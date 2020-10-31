В Казани завершился матч 13-го тура РПЛ, в котором «Рубин» встречался с тульским «Арсеналом». Встреча завершилась победой командой Леонида Слуцкого со счетом 3:1.

На 20-й минуте счет открыл Карл Старфельт с передачи Дарко Евтича. Уже через две минуты «Рубин» увеличил преимущество — забил нападающий Джордже Деспотович с передачи Солтмурада Бакаева.

Во втором тайме на 53-й минуте Бакаев довел счет до крупного после паса Хвичи Кварацхелия. «Арсенал» отыграл один мяч на 83-й минуте — забил нападающий Кирилл Панченко с передачи Эванса Кангва.

«Рубина», набрав 21 очков, ворвался в пятерку РПЛ. Столько же очков у московского «Локомотива». «Арсенал» остался с 12 очками после 12 матчей.