Российская фигуристка, призер чемпионата мира Анна Погорилая высказала мнение о ситуации Марии Сотсковой с допинг-баном фигуристки Марии Сотсковой на 10 лет.

В своем «Инстаграме» Погорилая отвечала на вопросы подписчиков в «сторис», и один из вопросов фанатов звучал так: «Не боитесь, что к вам нагрянут, как к Маше Сотсковой?».

«Нет, я сразу предупредила антидопинговую организацию о том, что прекратила выступать. И потом, не очень комфортно себя чувствуешь, когда в любой момент к тебе могут нагрянуть», – написала фигуристка.

Напомним, Мария Сотскова не объявила об официальном завершении карьеры в ноябре 2019 года, хотя приняла решение больше не выступать. В марте 2020 года к фигуристке пришли допинг-офицеры, чтобы взять пробу, и она оказалась положительной.