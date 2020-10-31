Российский биатлонист, чемпион мира Антон Бабиков высказался о целях на предстоящий сезон, а также о подготовке в составе сборной команды.

По словам Бабикова в интервью ютуб-каналу СБР, объем нагрузки увеличился в два раза, и к нему трудно было привыкнуть, но благодаря голоду и мотивации не составило проблем выполнять такую работу.

«С тренировочным планом мой организм справляется абсолютно. И по показателям тестирования мы видим, что прирост очень значительный», — заявил Бабиков, подчеркнув, что это нужно реализовывать на соревнованиях.

«Цели на сезон – попадание в основную сборную России на соревновательный период и попадание как можно чаще в топ-15 на Кубке мира», — отметил Бабиков, добавив, что это станет хорошим шагом вперед для него.