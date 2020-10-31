Российский футбольный агент, глава компании ProSports Management Герман Ткаченко рассказал о причинах возвращения полузащитника сборной России Далера Кузяева в петербургский «Зенит».

Слова Ткаченко цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Почему Кузяев вернулся в Санкт-Петербург? Его уговорили суммы, которые поднял «Зенит». Он повторил предложение «Локомотива», — заявил Ткаченко.

Напомним, Далер Кузяев два месяца искал себе новый клуб в европейских чемпионатах, у футболиста были переговоры и испанским «Алавесом» и шотландским «Глазго Рейнджерс». После того, как поиск клуба в Европе закончился ничем, Кузяев начал вести переговоры с российскими командами. Первоначально было известно, что Кузяева подпишет «Локомотив», но футболист подписал новый контракт с «Зенитом».