Белорусская фигуристка Варвара Кисель выиграла короткую программу на турнире серии ISU Challenger ICE STAR в Минске в юниорской категории.

Фигуристка получила 65,77 балла за произвольную программу без падений и помарок, за технику Кисель набрала 37,77 балла, за компоненты катания — 28,00 баллов. Первым элементом спортсменка прыгнула двойной аксель, хотя она уже владеет прыжком в три с половиной оборота.

Второе промежуточное место занимает еще одна белоруска Милана Рамашова, ее результат — 58,70 балла, из которых 32,16 были набраны за технику. Третьей идет представительница Казахстана Софья Фарафонова, набравшая 44,20 балла.

Завтра, 1 ноября, фигуристки-юниорки покажут произвольные программы. Начало их выступлений назначено на 13:00 по московскому времени.