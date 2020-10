Дизайнер костюмов Екатерина Карунас продемонстрировала эскизы платья чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной для ее новой короткой программы в сезоне-2020/21.

В своем «Инстаграме» Карунас выложила эскизы платья в красно-синих тонах. Спортсменка будет исполнять короткую программу под мэшап песен Билли Айлиш — No Time to Die и you schould see me in the crown. Фигуристка ранее представляла эту программу на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».

Напомним, Алена Косторная была заявлена на два заключительных этапа Кубка России по фигурному катанию — в Казани и в Москве. Соревнования в Казани пройдут уже на следующей неделе. Также спортсменка заявлена на этап серии Гран-при, который пройдет в Москве.