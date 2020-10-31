Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл квалификацию в рамках 13-го этапа чемпионата Формулы-1 в этом году — Гран-при Эмилии Романьи.

Соревнования проходят на международном автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле, Италия.

Результат Боттаса — круг за 1.13,609, его партнер по команде Льюис Хэмилтон занял второе место, уступив всего лишь 0,097 секунды. Третью позицию в квалификации занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл», он показал результат на 0,567 секунды медленнее, чем лидер.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял восьмое место в квалификации гонки, он уступил лучшему результату 1,087 секунды. Его партнер по команде Пьер Гасли остановился в шаге от тройки лидеров, расположившись на четвертом месте.

Итоговая гонка стартует в Имоле завтра, 1 ноября, в 15:10 по московскому времени.