Петербургский «Зенит» прибыл в Москву накануне матча против подмосковных «Химок» в рамках 13-го тура Российской Премьер-лиги.

Информация об этом появилась в официальном «Твиттере» клуба: сначала в профиле «Зенита» появилась фотография из петербургского аэропорта, а затем запись под заголовком «Прибыли!» уже из Москвы.

Напомним, игра «Химки» — «Зенит» пройдет завтра, 1 ноября, на «Арене Химки». По распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, игра пройдет без зрителей из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе.

Главный арбитр матча «Химки» — «Зенит» — Алексей Матюнин, ему будут помогать арбитры на боковых линиях Николай Еремин и Илья Елеференко. Резервный судья встречи — Антон Анопа. Арбитром на VAR будет работать Сергей Иванов, его помощником на матче выступит AVAR Константин Шаламберидзе.