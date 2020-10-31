Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира АТР500 в Вене, оказавшись сильнее представителя ЮАР Кевина Андерсона.

Встреча теннисистов прошла на центральном корте «Винер Штадхалле». В первом сете Рублев победил со счетом 6:4, а во втором успел довести счет до отметки в 4:1, после чего его соперник снялся по причине вновь побеспокоившей его травмы.

На счету Рублева 11 эйсов за игру, а также одна двойная ошибка. Его оппонент совершил 6 подач навылет за две партии, а также пять раз ошибся на подаче.

Отметим, соперником Андрея Рублева по финальному матчу станет победитель полуфинала между Лоренцо Сонего и Даниэлем Эвансом. Встреча в финале пройдет завтра, 1 ноября, если Рублев в ней победит, то официально гарантирует себе поездку на итоговый турнир АТР в Лондоне.