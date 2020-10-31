Бывший игрок петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от выступления клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.

В интервью порталу Bobsoccer Нобоа отметил, что «Зенит» всегда стремится показывать хороший футбол, однако показывать высокий уровень команде мешают два момента — травмы и усталость.

По мнению футболиста, «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов несмотря на два стартовых поражения на групповом этапе.

«У «Зенита» хороший тренер, хорошие футболисты. Лига чемпионов только начинается, вся борьба впереди, и я думаю, «Зенит» выйдет в плей-офф», – сказал Нобоа.

Напомни, на данный момент «Зенит» имеет 0 очков и занимает последнее место в группе. В следующих двух турах команде предстоит сыграть дома и в гостях с «Лацио».