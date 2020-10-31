Грозненский «Ахмат» обыграл «Краснодар» в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме «Ахмат» не сумел открыть счет, но забил два мяча в тайме втором. На 66-й минуте отличился защитник Уилкнер Анхель, а затем на 82-й минуте Исмаэл забил с передачи Артема Поляруса.

Грозненцы лидируют как по общему числу ударов, так и по количеству ударов в створ: «Ахмат» нанес 11 ударов по воротам «Краснодара», из которых 6 оказались точными. «Краснодар» ударил 9 раз по воротам соперника, лишь два из них пришлось отражать Гиорги Шелия.

Отметим, это уже второе поражение подряд для «Краснодара» в РПЛ, в предыдущем туре команда Мурада Мусаева уступила «Спартаку».