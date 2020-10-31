Московский «Спартак» проиграл «Ростову» в рамках 13-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

За весь матч произошло только одно взятие ворот: за «Ростов» на 26-й минуте забил Павел Мамаев, результативную передачу в этой атаке сделал Роман Еременко.

С середины второго тайма ростовчанам приходилось играть в меньшинстве: полузащитник Деннис Хаджикадунич получил вторую желтую карточку на 75-й минуте игры и ушел с поля.

Победа над «Спартаком» помогла «Ростову» подняться на четвертое место, сейчас у команды 23 очка. «Спартак» же потерпел второе поражение в сезоне, пока команда Доменико Тедеско продолжает лидировать в чемпионате.