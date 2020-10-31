Российская фигуристка, победительница финала Кубка России Анастасия Гулякова выиграла короткую программу на турнире серии ISU Challenger в Минске — Ice Star.

За выступление с короткой программой Гулякова получила от судей 67,51 балла, из которых 36,77 за техническую составляющую проката. В своей программе фигуристка предприняла попытку исполнить тройной аксель.

Второе место занимает еще одна подопечная Алексея Мишина Софья Самодурова, ее прокат судьи оценили на 66,77 балла, за технику спортсмена получила 34,19 балла.

Третье промежуточное место занимает представительница республики Беларусь Виктория Сафонова. Она набрала за прокат 66,56 балла.

Произвольные программы на турнире в Минске девушки покажут завтра, 1 ноября. Начало выступлений назначено на 15:00 по московскому времени.