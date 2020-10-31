Российский футбольный агент, глава компании ProSports Management Герман Ткаченко высказался о трансфере бразильского полузащитника Малкома из «Барселоны» в петербургский «Зенит».

«Малком – это провал? Пока да, но у него контракт действует еще много лет», — отметил Ткаченко, намекнув на 5-летнее соглашение бразильца с «Зенитом». По мнению агента, Малком — это футболист очень высокого уровня, а то, что бразилец пока не может продемонстрировать всего — проблема количества сыгранных им матчей.

«А вы посмотрите, сколько матчей он сыграл. Если копнуть, то ошибки были не в подписании Малкома, а в его лечении на первом этапе. Это серьезный «футбик», я уверен», – сказал Ткаченко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, «Зенит» купил Малкома летом 2019 года за 40 миллионов евро.