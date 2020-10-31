Советник «Ред Булл» Гельмут Марко намекнул на то, что российский пилот Даниил Квят покинет команду «Альфа Таури» по окончании сезона-2020 в Формуле-1.

В интервью немецкому Sky Sports Марко отметил, что пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли отлично выступает весь сезон, но он не перешел в «Ред Булл», поскольку команде нужен лидер, а в следующем году его напарником станет очень молодой пилот.

Марко спросили, означает ли этот намек то, что в следующем году напарником Пьера Гасли станет 20-летний японский пилот «Формулы-2» Юки Цунода. Австриец ответил: «Можно сказать и так».

Отметим, сезон-2020 может стать для Даниила Квята последним как в «Альфа Таури», так и в принципе в «Формуле-1». Россиянин шесть сезонов выступал за команды «Торо Россо» (нынешняя «Альфа-Таури») и «Ред Булл», три раза за это время он поднимался на подиум.