«Аталанта» обыграла «Кротоне» в 6-м туре чемпионата Италии по футболу. Игра прошла на стадионе «Эцио Шида» в городе Кротоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Аталанты».

Все голы в этом матче были забиты в первом тайме. «Аталанта» открыла счет в игре на 26-й минуте: отличился Луис Мурьель с передачи Руслана Малиновского. Затем через 12 минут Мурьель оформил дубль, теперь уже забив с передачи Ремо Фройлер.

Затем «Кротоне» сумел отыграть один мяч: на 40-й минуте гол забил Симеон Нванкво с паса Милоша Вулича.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не сумел дебютировать в Серии А в этом матче, футболист провел все 90 минут на скамейке запасных. Пока на счету Миранчука один выход за «Аталанту» в Лиге чемпионов и один забитый мяч.