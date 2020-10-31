Российская фигуристка Софья Самоделкина будет выступать с двумя элементами ультра-си на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

По словам тренера Сергея Давыдова в интервью ТАСС, Самоделкина заявилась на этапы КР в Казани и Москве.

«В произвольной программе планирует делать тройной аксель и четверной сальхов. Разучиваем четверной риттбергер, но говорить о его исполнении в произвольной программе пока еще рано», — подчеркнул Давыдов, добавив, что на данный момент все время занимает подготовка к соревнованиям и плотно тренировать новый четверной прыжок пока не получается.

Напомним, Софья Самоделкина уже исполняла четверной сальхов, в том числе, и в каскаде с тройным тулупом, но только на тренировках в группе Сергея Давыдова.