Футболистки женского петербургского «Зенита» потерпели домашнее поражение от московского «Локомотива» в матче 11-го тура женской футбольной Суперлиги.

Игра прошла в Петербурге на стадионе «Смена» в академии «Зенита» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

На 40-й минуте счет в матче открыла Марина Федорова с передачи Лины Якуповой. Разгромным футболистки «Локомотива» сделали счет уже в самой концовке в второго тайма. На 88-й минуте отличилась забитым мячом Нелли Коровкина, а на 90-й — Лина Якупова (с передачи Коровкиной).

На данный момент «Зенит» идет на 6-м месте в турнирной таблице Супелиги, за 11 матчей команда Ольги Порядиной набрала 8 очков. «Локомотив» с результатом в 25 очков идет на второй строчке.