Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, чемпионка мира и Европы Алина Загитова рассказала об одном из принципов своего тренера Этери Тутберидзе.

Фигуристка вспомнила о наставнице во время очередного выпуска шоу «Ледниковый период», премьера которого прошла сегодня, 31 октября, на Первом канале.

Актриса и участница шоу Мария Луговая призналась в беседе с Загитовой отметила, что запомнила фразу Татьяны Тарасовой о том, что некоторым нужно 200 раз повторить программу, чтобы преуспеть, поэтому они с Повиласом Ванагасом множество раз прогоняют номера.

«Мой тренер говорит точно так же! Она говорит, что надо работать на 150 процентов, чтобы получить 100, то есть максимум», — ответила Луговой Загитова.