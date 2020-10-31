Петербургский «Зенит» будет вынужден провести матч с подмосковными «Химками» в 13-м туре РПЛ без основных нападающих клуба.

По информации портала «Спорт-Экспресс», Дзюба пропустит матч из-за переутомления, поскольку перенес большие нагрузки, без перерывов выступая за клуб в Российской Премьер-лиге и Лиге чемпионов, а также в составе сборной России. Тренерский штаб может дать игроку паузу, чтобы футболист смог восстановиться.

Сердар Азмун продолжает болеть ангиной, из-за этой болезни он не полетел в Дортмунд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Напомним, игра «Зенит» — «Химки» пройдет завтра, 1 ноября, на стадионе «Арена Химки», зрителей на матче не будет.