Российский боксер, экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев проведет поединок с албанским спортсменом Нури Сефери.

Бесплатная прямая трансляция поединка будет осуществляться на телеканале «РЕН-ТВ» здесь.

Ожидается, что боксеры выйдут на ринг около 22:00 по московскому времени. Вечер бокса состоится в Красной Поляне, Сочи, Краснодарский край в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

На официальной процедуре взвешивания Нури Сефери показал результат в 102,1 килограмма. Мурат Гассиев оказался тяжелее: на взвешивании он показал 104,6 килограмма.

Для Гассиева поединок с Сефери станет первым с лета 2018 года, а также станет дебютным в тяжелом весе. После поражения от Александра Усика и потери чемпионских титулов Гассиев боев не проводил.