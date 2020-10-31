Украинский боксер, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик сегодня, 31 октября, проведет поединок против британца Дерека Чисоры.

Поединок станет главным боем вечера на боксерском турнире на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Появление Усика и Чисоры на ринге ожидается ориентировочно в 1:00 по московскому времени в ночь с субботы 31 октября, на воскресенье, 1 ноября.

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Напомним, Александр Усик провел за свою карьеру 17 боев и одержал 17 побед, из которых 13 — нокаутом. На счету Чисоры 32 победы в боксерской карьере, а также 9 поражений. На взвешивании Александр Усик показал результат в 98,5 кг, его соперник — на 17 килограммов тяжелее.