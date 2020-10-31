«Сочи» победил московский «Локомотив» в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

На 14-й минуте встречи нападающий «Сочи» Антон Заболотный открыл счет в матче. Голевую передачу в этой атаке сделал Тимофей Маргасов. На 40-й минуте преимущество «Сочи» удвоил Никита Бурмистров, ассистировал ему Антон Заболотный.

Во втором тайме «Локомотив» сумел отыграть один мяч: гол забил полузащитник Антон Миранчук спустя минуту после выхода на замену, однако это не помогло «Локомотиву» заработать хотя бы одно очко.

Отметим, «Локомотив» потерпел второе поражение подряд, в 12-м туре команда Марко Николича проиграла «Ротору». «Сочи» же реабилитировался после двух поражений.