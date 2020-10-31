Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил, почему новичок клуба Алексей Миранчук до сих пор не дебютировал за клуб в Серии А.

По мнению Гасперини, Миранчук — это один из тех игроков, который приехал в клуб из абсолютно другой лиги.

«Ему нужно время, чтобы адаптироваться, так что на данный момент это больше вариант для игры со скамейки запасных», — заявил Гасперини, чьи слова цитирует Sky Sports Italia.

Напомним, Алексей Миранчук дебютировал за «Аталанту» в Лиге чемпионов, забив мяч в ворота «Мидтьюлланда», однако пока не сыграл ни одного матча в Серии А, просидев в запасе матчи с «Наполи» и «Кротоне». Состав «Аталанты» Миранчук пополнил еще в начале сентября, но ему пришлось потратить около месяца, чтобы восстановиться от травмы.