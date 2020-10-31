Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова зачитала скороговорку в новом выпуске шоу «Ледникового периода».

Премьера эпизода состоялась сегодня, 31 октября, на Первом канале. Спортсменка в один из моментов шоу произнесла скороговорку из четырех строк «На мели мы налима лениво ловили…».

Момент со скороговоркой можно увидеть в фан-аккаунте Загитовой в «Инстаграме»:

Многие подписчики в комментариях отмечали, что Загитова по-настоящему зажгла в этом моменте.

Напомним, для исполнения роли ведущей в проекте «Ледниковый период» Алина Загитова начала дополнительно заниматься с педагогами по речи, чтобы выработать дикцию. Съемки шоу начались в сентябре, на данный момент отснято уже семь эпизодов.