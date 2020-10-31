Итальянский форвард «Лацио» Чиро Иммобиле вернулся в общую тренировочную группу перед матчем против петербургского «Зенита» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Информацию об этом сообщает пресс-служба клуба. Сегодня, 31 октября, во второй половине дня «Лацио» провел тренировку, Чиро Иммобиле был в компании с остальными игроками. После паузы в строй вернулись также Луис Фелипе, Штефан Раду, Лукас Лейва и Томас Стракоша.

Эти футболисты отправились на матч «Лацио» с «Торино» в 6-м туре Серии А, предыдущий матч с «Брюгге» Иммобиле и еще несколько игроков пропустили.

Ранее в «Лацио» сделали официальное заявление о том, что несколько игроков команды заболели коронавирусом, однако пофамильно выбывших из-за болезни футболистов не называли.

Матч «Зенит» — «Лацио» запланирован на 4 ноября. Игра состоится в Санкт-Петербурге, начало назначено на 20:55 по московскому времени.