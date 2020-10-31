На турнире Ice Star, включенном в серию ISU Challenger, в Минске сегодня, 1 ноября, состоится заключительный соревновательный день.

На 10:45 запланирован старт произвольной программы юниоров-одиночников, в 11:30 по мск на лед выйдут мужчины. На 12:30 в графике стоит произвольная программа спортивных пар.

В 13:00 по мск начнутся соревнования в произвольной программе у девушек-юниорок, в 15:00 — у взрослых.

В турнире мужчин-одиночников с результатом в 102 балла лидирует Михаил Коляда. Он чисто откатал короткую программу с тройным акселем и четверным тулупом. На соревнованиях женщин-одиночниц лидерство удерживает одногруппница Коляды Анастасия Гулякова, на втором месте идет Софья Самодурова, которая проигрывает Гуляковой менее балла.