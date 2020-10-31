Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался о поражении своей команды в матче с «Сочи» в 13-м туре РПЛ.

По мнению Николича, чьи слова цитирует портал «Спорт-Экспресс», в матче случились две разные игры — в первом и во втором тайме. До перерыва московская команда ошиблась дважды, а соперник использовал эти моменты и забил голы.

«Непонятно, почему играли так спокойно, медленно. Как можно так играть на уровне чемпионата России? Особенно с «Сочи» — с опытной командой», — подчеркнул Николич, добавив, что соперник может воспользоваться любым подарком.

«Второй тайм был другим, конечно, но первый тайм — ужас», — заключил Николич.

Напомним, «Локомотив» проиграл «Сочи» со счетом 1:2 на стадионе «Фишт».