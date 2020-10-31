Российский блогер и спортивный комментатор Василий Уткин высказался о встрече нападающего «Спартака» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева в матче 13-го тура РПЛ.

В своем телеграм-канале после того, как завершился матч «Спартак» — «Ростов», Уткин написал : «Между тем где-то в Москве начали вечер Кокорин и Мамаев. Не забывайте».

Игра на «Открытие-Арене» завершилась победой «Ростова» с минимальным счетом, единственный гол в матче забил Павел Мамаев.

Два года назад — в октябре 2018-го года — Павел Мамаев и Александр Кокорин отдыхали в Москве в компании друзей, в тот день они стали инициаторами двух драк, после чего попали в СИЗО на полгода и получили тюремный срок. Оба футболиста вышли на свободу по УДО в сентябре 2019-го.