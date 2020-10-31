Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о целях, которые на следующий сезон ставит перед собой действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов.

В интервью порталу «Советский спорт» Бородавко отметил, что сейчас трудно что-то прогнозировать по поводу результатов на Кубке мира, поскольку все еще присутствует форс-мажорная ситуация с коронавирусом.

Как считает Бородавко, если лыжнику придется пропускать какие-то этапы, то в этом случае будет сложно сохранить Большой хрустальный глобус.

«Поэтому пока мы не ставим перед Александром задачу обязательно сохранить глобус. Главный старт сезона – чемпионат мира», — сказал Бородавко.

Напомним, чемпионат мира по лыжным видам спорт 2021 года пройдет в феврале-марте в немецком Оберстдорфе.