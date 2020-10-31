Главные новости дня с футбольных полей, ледовых катков, автодромов и теннисных кортов — в традиционном дайджесте за 31 октября от Nevasport:

«Сочи» победил «Локомотив» в 13-м туре РПЛ, Заболотный забил гол и сделал передачу

«Сочи» победил московский «Локомотив» в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе «Сочи» отличились Антон Заболотный и Никита Бурмистров, за «Локо» забил Антон Миранчук.

Коляда выиграл короткую программу на турнире в Минске

Российский фигурист Михаил Коляда уверенно победил в короткой программе на международном турнире Ice Star 2020, который проходит в Минске. Коляда за свой прокат получил от судей 102,53 баллов. На второе место взобрался белорус Константин Милюков — 78,41 балов. Третьим стал другой представитель России Евгений Семененко — 77,42 балла.

Гулякова выиграла короткую программу на турнире Ice Star в Минске

Российская фигуристка, победительница финала Кубка России Анастасия Гулякова выиграла короткую программу на турнире серии ISU Challenger в Минске — Ice Star. За выступление с короткой программой Гулякова получила от судей 67,51 балла, на втором месте Софья Самодурова с результатом в 66,77 балла, на третьем — белоруска Виктория Сафонова, набравшая за прокат 66,56 балла.

«Спартак» с минимальным счетом дома проиграл «Ростову», у гостей было удаление

Московский «Спартак» проиграл «Ростову» в рамках 13-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. За весь матч произошло только одно взятие ворот: за «Ростов» на 26-й минуте забил Павел Мамаев, результативную передачу в этой атаке сделал Роман Еременко.

Боттас выиграл квалификацию на Гран-при Эмилии-Романьи, Квят стал восьмым

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл квалификацию в рамках 13-го этапа чемпионата Формулы-1 в этом году — Гран-при Эмилии Романьи. Результат Боттаса — круг за 1.13,609, его партнер по команде Льюис Хэмилтон занял второе место, уступив всего лишь 0,097 секунды. Третью позицию в квалификации занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял восьмое место.

Рублев вышел в финал турнира АТР в Вене, Андерсон снялся во втором сете

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира АТР500 в Вене, оказавшись сильнее представителя ЮАР Кевина Андерсона. Встреча теннисистов прошла на центральном корте «Винер Штадхалле». В первом сете Рублев победил со счетом 6:4, а во втором успел довести счет до отметки в 4:1, после чего его соперник снялся по причине вновь побеспокоившей его травмы.