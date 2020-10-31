Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о ситуации с запретом на применение фторовых мазей на соревнованиях FIS.

В интервью «Советскому спорту» Бородавко отметил, что дисквалификация за нахождение на лыжах следов фтора — суровое наказание «Если во время гонки кто-то из не очень хороших побуждений посыплет лыжню фтором? Тогда невиновный спортсмен будет дисквалифицирован», — сказал тренер, подчеркнув, что нужно проверять лыжи перед стартом, а не после гонки, поскольку в таком случае меньше будут страдать невиновные спортсмены.

«Вообще, эта ситуация будет пострашнее допинга. Люди, которые смогут обмануть аппаратуру, будут иметь колоссальное преимущество», — заявил Бородавко, отметив, что есть мнение о возможности обмануть аппаратуру FIS.

Напомним, сезон-2020/21 станет переходным в плане отмены мазей с фтором.