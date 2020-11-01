31 октября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей (117-112 115-113 115-113).

Усик провел второй бой в тяжелом весе в своей карьере, ранее, в октябре 2019-го, он дебютировал в этом весе против Чазза Уизерспуна и победил после того, как соперник в седьмом раунде отказался продолжать бой. Теперь на счету украинца 18 побед. Чисора проиграл десятый поединок из 42.

Эта победа позволила Усику стать обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет британский боксер Энтони Джошуа. У Джошуа запланирован бой с болгарином Кубратом Пулевым на 12 декабря 2020 года.