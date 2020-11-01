В ночь с 31 октября на 1 ноября в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Vegas 12, в главном событии которого подрались ямайский боец Юрайя Холл и бразильская легенда промоушена Андерсон Силва.

Бой завершился в четвертом раунде после того, как судья засчитал Андерсону Силве технический нокаут. Теперь на счету Холла 16 побед при девяти поражениях. Силва проиграл 11-й бой из 45.

После поединка 45-летний Силва не смог объявить окончательного решения о продолжении карьеры. По его словам, бразилец сначала вернется домой, поговорит с членами тренировочной группы и затем решит, будет ли еще драться. Стоит отметить, что по контракту с UFC у Силвы осталось еще два поединка.

В со-главном событии турнира UFC Vegas 12 Брайс Митчелл победил Андре Фили единогласным решением судей.