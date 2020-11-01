В Сочи 31 октября прошло шоу «Столото. Фестиваль бокса», в главном поединке которого сразились 27-летний российский боксер Мурат Гассиев и 43-летний албанец Нури Сефери.

Победу в поединке, который проходил на концертно-развлекательной площадке «WOW Arena», нокаутом в первом раунде одержал Гассиев. Сефери, прозвище которого Албанский Тайсон, смог подняться после ударной комбинации Гассиева, но судья принял решение остановить поединок. Бой продлился 107 секунд.

Для российского боксера это был дебютный бой в супертяжелом весе. Победа стала для Гассиева 27-й в профессиональном боксе.

Напомним, что 31 октября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» также состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей.